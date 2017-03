Feira Itinerante leva produtos agrícolas à população da zona sul de Macapá

O Sebrae é parceiro nesta edição e auxilia na capacitação dos agricultores que comercializam produtos durante o evento

Andréa Maciel

A programação do mês de março, na Feira Itinerante do Produtor, acontece nos dias 2 e 9 de abril, das 7h às 13h, sendo a primeira data no bairro dos Congós, na Escola Nelita Rocha Brito, localizada na Avenida Nilo Almeida, nº 1, e a segunda no bairro Zerão, na Escola Antônio Castro Monteiro, na Avenida Dom José Maritano, nº700, ambas localizadas na zona sul de Macapá.

Segundo a gestora de projeto do Sebrae, Rosimar Monteiro, a agricultura familiar está em crescimento, é representativa da sua classe, neste ramo de atividade, sendo responsável por uma parcela significativa da produção agrícola no país. A ideia da Feira Itinerante surgiu a partir de visita técnica ao município de Franca, São Paulo, promovida pelo Sebrae, onde um grupo de produtores realizam feiras nos bairros da cidade, promovendo seus produtos. A partir dessa ideia surgiu a iniciativa da Associação de Produtores da Vila do Valdemar (Aprova) em realizar a comercialização nesse mesmo formato itinerante.

“É uma forma de contribuir com as famílias a terem novas opções de compra e de adquirirem produtos frescos, com qualidade e preços acessíveis, até porque os produtos como verduras e legumes saem direto dos pequenos produtores. Essa medida estimula os produtores, gera renda e promove o aquecimento da economia local”, garante a gestora de projeto do Sebrae, Rosimar Monteiro.

Para garantir qualidade no evento e o sucesso nas vendas, o Sebrae investe em capacitações destinadas aos empresários de horticultura da agricultura familiar que são os responsáveis pelos produtos comercializados durante as feiras itinerantes. A iniciativa busca prepará-los para fazer o manejo adequado, respeitando as normas e regras das boas práticas de colheita.

“Com as capacitações, os produtores estarão mais impulsionados a vender seus produtos nas feiras, exposições, eventos comerciais, e até mesmo para a merenda escolar no município”, finaliza a gestora de projeto do Sebrae, Rosimar Monteiro.

Parceiros

São parceiros desta edição da Feira Itinerante do Produtor: Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração (Seicom), Secretaria da Inclusão e Mobilização Social (SIMS), Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae/AP).

A primeira edição da Feira Itinerante do Produtor aconteceu em dezembro de 2016. A última edição realizada neste ano, aconteceu dia 12 de março de 2017, no Distrito de Fazendinha.

