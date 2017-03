Reforma muda sistema de atendimento na UBS Lélio Silva

Eles foram divididos em quatro unidades, que receberão reforço do quadro de profissionais da UBS para não sobrecarregar.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) da prefeitura de Macapá informou nesta quinta-feira (30/3) que o prédio da Unidade Básica de Saúde Dr. Lélio Silva passará por reformas. Por conta disso, os serviços de atenção básica e pronto atendimento de urgência e emergência estão sendo remanejados.

Eles foram divididos em quatro unidades, que receberão reforço do quadro de profissionais da UBS para não sobrecarregar. Os serviços em pronto atendimento de urgência e emergência acontecerão nas UBS’s Rubim Aronovitch, no bairro Santa Inês, e na UBS Perpétuo Socorro. Essas unidades passarão a funcionar 24 horas durante o período de reforma.

Consultas médicas, de enfermagem e nutrição passam a funcionar nas UBS’s Raimundo Hozanan, no Muca, e Rosa Moita, no bairro Nova Esperança, bem como os demais serviços, como vacina. Já o atendimento da equipe Estratégia Saúde da Família acontecerá na UBS Rosa Moita.

De acordo com a secretaria, a reforma tem duração prevista de 120 dias e é feita por meio de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), no valor de R$ 349.767,95, com R$ 51.174,66 de contrapartida da prefeitura de Macapá. O projeto contempla a reforma total da edificação, incluindo arquitetura, parte elétrica, hidrossanitária e revestimentos.

