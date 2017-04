Enigma do planeta vermelho: NASA faz grande anúncio sobre existência de vida em Marte

Os cientistas terminaram há pouco uma investigação para saber se existiu vida nos vastos oceanos que antigamente cobriam o Planeta Vermelho.

A pesquisa, publicada no jornal Science Today, examinou os dados captados pela sonda espacial MAVEN, que está orbitando o planeta.

“É possível que a vida microbiana possa ter existido na superfície desde os primórdios da história do planeta”, comunicou o porta-voz da NASA Trish Chamberson.

“À medida que o planeta ficava cada vez mais frio e seco, alguma forma de vida pode ter sido empurrada para debaixo do solo ou forçada a viver em raros oásis na superfície”.

Segundo o cientista Eslayed Talaat que trabalha com o programa MAVEN, esta descoberta é um passo significativo para desvendar o grande mistério do ambiente antigo de Marte.

Os pesquisadores revelaram que os ventos solares despojaram Marte do gás nobre argônio e do dióxido de carbono (CO2).

