Sesc realiza Exposição Con(s)equência do Artista Josaphat

No dia 07 de Abril, às 19hrs, o Sistema Fecomércio por meio do Sesc Amapá, estará realizando o lançamento da exposição de arte “CON(S)EQUÊNCIA”, do artista Josaphat.

CON(S)EQUÊNCIA, que vai do caos social à harmonia espiritual, expõe as aspirações e inspirações do artista para composição de suas obras de artes por meio de aplicações com restos de madeira, folhas de zinco e pedaços de ferros, com pouca ou nenhuma intervenção do artista, a não ser sua composição.

Josaphat é cenógrafo, aderecista, performer e artista visual, e já expôs vários trabalhos de performances e intervenções urbanas que impulsionam as discussões a cerca da arte contemporânea, dentre eles, destaque para: Lotação de Paus Mandados, Mensagens Vazias, Os Catadores de Orvalho, entre outras.

A exposição acontecerá no período do dia 07 de Abril a 08 de Maio, na galeria Antônio Munhóz, na unidade Sesc Araxá, e apresentará experimentos visuais, bidimensionais e tridimensionais, que depende da vivência do espectador, realizado por JOSAPHAT.

