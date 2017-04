A Anvisa determinou que seja recolhido a partir de hoje um lote do Biomag 15 mg, um dos medicamentos para emagrecer mais populares do Brasil. A decisão está publicada no Diário Ofical de hoje.

Motivo: o lote (1310710-4 com validade até outubro de 2018) não foi fabricado pela Aché, detentora do registro do Biomag. Ou seja, é falsificado.

Em agosto, aliás, a Anvisa resolveu proibir a venda do Biomag, mas uma semana depois recuou da decisão.

O Globo

Curtir isso: Curtir Carregando...