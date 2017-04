Aulas do Programa Mulheres em Movimento iniciam no CEU das Artes

Começaram na noite de terça-feira, 4, as aulas do Programa Mulheres em Movimento, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes). Coordenado pela Prefeitura de Macapá, o programa visa atender mulheres, acima de 18 anos, com prática de ginástica funcional.

“Gostei muito da aula inaugural. Aqui temos um profissional para nos orientar, e fica melhor ainda por ser gratuito. Fica bem próximo de casa, é uma ótima oportunidade para a comunidade”, relatou a funcionária pública Juliana Costa. “A primeira aula foi muito boa. As alunas compareceram e estão bem animadas. A expectativa é lotar as turmas este ano”, avaliou o coordenador do programa, professor Herbert Rosário.

As aulas do programa acontecem nas terças e quintas-feiras, às 19h, e ainda dispõem de 10 vagas. As interessadas devem comparecer ao local nos dias e horários de aula, na Avenida Carlos Lins Cortês, nº 2.665, Infraero II.

Cliver Campos

Assessor de comunicação/Comel

Contatos: 98126-0880 / 99175-8550

