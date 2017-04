Novo balanço aponta para 31 mortos e 42 feridos em ataque no Iraque

O balanço de mortos no ataque de terça-feira à noite realizado por três bombistas suicidas em Tikrit, ao norte de Bagdad, subiu para 31 mortos e 42 feridos, informaram hoje as forças de segurança.

O ataque teve início quando três pessoas abriram fogo no centro da cidade de Tikrit, antes de fazerem-se explodir, informou um oficial da polícia.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou imediatamente a autoria do ataque, que regularmente realiza ações suicidas contra civis e forças de segurança na região.

O EI tomou Tikrit juntamente com outras áreas ao norte e a oeste de Bagdad no verão de 2014, mas as forças iraquianas, desde então, têm vindo a recuperar muitas destas áreas.

Os terroristas e as forças de segurança iraquianas estão envolvidos, nomeadamente, numa feroz batalha por Mossul, o principal bastião do grupo extremista.

Notícias ao Minuto

Curtir isso: Curtir Carregando...