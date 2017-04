Pescadores de Ferreira Gomes são capacitados no cultivo de tambaqui em tanques-rede

Cerca de 100 pescadores da Colônia Z-7, do município de Ferreira Gomes (AP), participaram do curso sobre cultivo de tambaqui (Colossoma macropomum) em tanques-redes, ministrado por uma equipe da Embrapa Amapá. A capacitação foi realizada na Colônia de Pescadores, com uma programação dividida em temas como introdução ao cultivo, alimentação e nutrição durante a recria, qualidade da água, manutenção de tanques-rede, cuidados para evitar doenças e montagem prática de tanques-redes. O tambaqui é um peixe de água doce, comum na bacia amazônica e do qual se aproveitam a carne e o óleo.

Os pesquisadores Marcos Tavares Dias e Eliane Yoshioka, e o analista Daniel Montagner, foram os instrutores do curso, que contou com o apoio da Agência Estadual de Pesca do Amapá (Pescap) e da Prefeitura de Ferreira Gomes. O objetivo foi disponibilizar conhecimentos técnicos para a fase do cultivo do alevino de tambaqui, e compartilhar informações das boas práticas quanto a alimentação, sanidade, qualidade da água e especialmente montagem dos tanques. “Orientamos na prática a montagem de alguns tanques-redes, no próprio galpão da Colônia de Pescadores, mas eles terão que levá-los para instalar em pontos da represa do rio Araguari”, disse o pesquisador Marcos Tavares. Durante o curso, os pescadores foram alertados para a importância de investir em prevenção de doenças, a fim de evitar parasitos nos brônquios dos tambaquis. “Na parte de sanidade, temos que ver que os parasitas de brônquios são os mais comuns, que podem até matar os peixes e comprometer a produção. Os cuidados na prevenção são com o manejo, alimentar com ração balanceada na hora certa, em quantidade exata para cada tamanho, com proteína adequada para cada fase do peixe, e limpeza do tanque rede”, completou o pesquisador.

Este curso atendeu uma demanda apresentada pela Colônia de Pescadores Z-7 à equipe da Embrapa, em articulação com a deputada federal Janete Capiberibe (PSB-AP), com o objetivo de capacitar os pescadores no uso dos tanques-rede que eles receberam por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Empresa Ferreira Gomes Energia (FGE) e o Ministério Público do Estado do Amapá. No TAC a empresa se comprometeu a entregar 100 tanques-redes à Colônia de Pescadores como compensação aos impactos ambientais causados pela construção das Usinas Hidrelétricas Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão em trechos do rio Araguari. O TAC é decorrente da mortandade de peixes ocorrida em 2014 e o comprometimento da atividade de pesca no rio Araguari.

Pesquisa Tec Rede – A Embrapa Amapá desenvolve a pesquisa Tec Rede, com o objetivo de gerar tecnologias que permitam desenvolver, em menor tempo, o cultivo de tambaqui em tanques-rede. O tambaqui foi a espécie escolhida devido à escassez de tecnologias adaptadas para as condições climáticas do Amapá, a fim de produzir em larga escala em tanque-rede, e também por ser um peixe nativo com grande demanda de consumo. O cultivo em tanque-rede é um sistema no qual os peixes são mantidos em estruturas flutuantes, compostas por uma armação rígida revestida por redes que devem ser adequadas de acordo com a quantidade de produção. Os tanques-rede são utilizados para a produção de peixes na fase de recria e engorda, tem em média 6 a 50 metros cúbicos. As estruturas permitem a livre circulação da água, podem ser instaladas em ambientes aquáticos por meio de flutuadores, em locais onde há oscilação periódica no nível da água ou por meio de estacas fixas.

