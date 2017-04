Sábado de Aleluia tem show Banto, de Paulinho Bastos, com muita percussão e ritmos regionais

Com mais de 100 composições musicais, Paulinho Bastos aproveita o Sábado de Aleluia, 15 de abril, para cantar seu legado regional no Bar Barril, no show Banto, e tem como convidados, Patrícia Bastos, Oneide Bastos e Adelson Preto. O show tem a finalidade de arrecadar fundos para o CD Batuqueiros, que está em fase de finalização e precisa de recursos para ser colocado no mercado. Música regional, vozes afinadas, muitos tambores e batuques estão garantidos a partir das 22h.

Paulino Bastos descende de uma famílias de músicos, compositores e tocadores, que mesmo nas horas de folga se dedicam à arte. Aprendeu em casa, mas foi se aperfeiçoar nos estudos musicais para adquirir técnica e hoje é um dos melhores nomes na didática musical. Instrumentista, arranjador, compositor e poeta, Paulinho transforma sua vivência entre caixas de marabaixo e cultura afrodescendente em música, e assim, negros e negras, tradições, costumes e histórias, vão se tornando canções e sons, que contagiam o público, e são disputados por muitos artistas, do Amapá, e de renome nacional, como Lucina Carvalho, que querem cantar essa cultura.

Banto, que dá nome ao show, é o título de uma canção que está no CD Batom Bacaba, de Patrícia Bastos, e foi feita para homenagear a pioneira Tia Chiquinha, quilombola do Curiaú, falecida em 2015. Paulinho explica que usou esta expressão, que é a língua que deu origem às diversas linguagens africanas, para nomear seu conjunto de obras relacionadas aos povos amapaense de origem afro. “É uma forma de vida, como se esta música fosse, assim como a língua mãe africana, um tronco, que significa minha dedicação, entrosamento e admiração que tenho por estas comunidades e pessoas”.

Paulinho, que é um dos coordenadores do projeto Banzeiro do Brilho-de-fogo, e em 2015 fez o show Rebento, no projeto MPA, garante que o Sábado da Aleluia será no estilo regional, para o público arrastar os pés. Marabaixo, batuque, zimba, são os ritmos que fazem do repertório, um motivo para sair de casa e entrar no embalo do Ciclo do Marabaixo. O show terá como músicos os experientes Nena silva, Fabinho Costa, Taronga e Fábio Mont’Alverne. A produção é de Geandra Bastos e a decoração do espaço é da responsabilidade da artesã Melissa Bastos.

Serviços:

Show Banto – com Paulinho Bastos

Data: 15/04

Hora: 22h

Local: Bar Barril – Rua Hamilton Silva esquina com Procópio Rola

Mesa: R$ 100,00

Informações, reservas e vendas: 98138-1398/ 99178-6714

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação/Show Banto

