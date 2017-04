Clube de Cinema apresenta “As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana”

No Rio de Janeiro dos anos 1970, formou-se o coletivo artístico Nuvem Cigana, que reuniu poetas, artistas gráficos, fotógrafos e músicos, que implementaram diversas formas de expressão pública. Num tempo de repressão e ditadura, esses artistas cavaram espaços para encenações e espetáculos de poesia falada, produzindo livros mimeografados, capas de discos, almanaques, aproximando-se da cultura popular, através da formação de blocos de samba e também do futebol.

Apagando fronteiras entre arte e vida, de olho na utopia, tornaram-se uma geração que desbravou caminhos, antes que a indústria cultural dominasse o panorama.

Filme de abertura da 21ª edição carioca do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, em 2016, “As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana” tem direção de Paola Vieira e Claudio Lobato, ex-membro do grupo.

Além do resgate do trabalho poético, cênico e pictográfico da Nuvem Cigana, o documentário discuti através do registro da trajetória do coletivo, o meio cultural e o contexto comportamental dos anos 70, e conceitos como utopia, vanguarda, militância política e transgressão, quarenta anos depois.

Serviço

Dia: 08/04 (sábado)

Hora: 19h às 21h30

Local: Espaço Caos – Arte E Cultura

Avenida Procópio Rola, 1572 – Centro.

Entrada gratuita

