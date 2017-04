Empresas e startups terão R$ 53,6 milhões do SENAI, do Sebrae e do SESI para investir em inovação

Novo Edital de Inovação para a Indústria está com inscrições abertas. Indústrias podem receber fomento de até R$ 400 mil por projeto

Projetos inovadores terão incentivo de mais de R$ 53,6 milhões neste ano para serem desenvolvidos e chegarem ao mercado. Desde 20 de março, o novo Edital de Inovação para a Indústria, antes conhecido como Edital SENAI SESI de Inovação, começou a receber inscrições de empresas de todos os portes e startups interessadas em financiar ideias de produtos e processos inovadores.

Criado em 2004, o Edital SENAI SESI de Inovação mudou de nome este ano com a parceria do Sebrae, o que vai permitir atender uma fatia ainda maior das demandas da indústria por ideias inovadoras. O objetivo é incentivar a conexão entre grandes empresas e startups de base tecnológica e o investimento em inovação nos micro e pequenos negócios.

Destinado a promover a cultura de inovação e aumentar a produtividade das indústrias, o Edital conta com investimento de R$ 30 milhões do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), R$ 20 milhões do Sebrae e R$ 3,6 milhões do Serviço Social da Indústria (SESI). Neste ano, a meta é financiar 285 projetos com custo individual de R$ 75 mil a R$ 400 mil. A expectativa é beneficiar, já em 2017, projetos de inovação oriundos de 150 a 200 pequenos negócios.

Potencial inovador

Os projetos serão selecionados em três ciclos com base em critérios como potencial de inovação e de comercialização do produto ou do processo. Toda e qualquer empresa do setor industrial e startups de base tecnológica podem consultar o edital e inscrever as propostas no site www.editaldeinovacao.com.br.

No Amapá, em caso de dúvida, os interessados podem entrar em contato com a Supervisão de Tecnologia e Inovação do SENAI, por meio do número 98414-0280, ou no endereço Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2000 – Santa Rita.

