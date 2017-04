Retorno do projeto “Manaus Bem na Foto” marca segunda edição da Feira do Paço 2017

A segunda edição da Feira do Paço de 2017, que acontece aos segundos domingos de cada mês no entorno da Praça Dom Pedro II, Centro Histórico, vem recheada de novidades. Além das atrações musicais, ampliação do espaço kids, área geek, espaço para PETs e um variado cardápio gastronômico na praça de alimentação, esta edição contará com o retorno do projeto ‘Manaus Bem na Foto’, com uma exposição de fotografias dentro do Museu Paço da Liberdade, neste domingo (9).

Desde 2013 o grupo ‘A escrita da Luz’, que realiza a exposição, não promovia um trabalho coletivo. Eles retornarão ao Centro Histórico, local onde o primeiro projeto do grupo foi iniciado, em 2011, para a exposição “Amazônia em cada olhar”, reunindo trabalhos de pelo menos 30 fotógrafos que fazem parte do grupo e também convidados.

“É uma exposição que já aconteceu naquela mesma região do Centro, na época com o projeto “Manaus bem na foto”, e agora vamos retomá-la na Feira do Paço. A ideia é aproveitar essa oportunidade que a feira está dando para voltar com as atividades do grupo”, explica o coordenador do projeto, Alexandre Fonseca. O museu fica excepcionalmente aberto no período da noite nos dias de feira.

Outra novidade promete agradar o público apaixonado por animais. Nesta edição a feira contará com o setor PET, encabeçada pela Organização Não Governamental (ONG) ComPaixão Animal (CPA). No espaço acontecerão atividades de conscientização e orientação sobre adoção, castração e cuidados animais.

Os organizadores também abriram espaço para clínicas veterinárias, distribuidoras de ração e até food dogs. Além disso, as áreas geek e infantil foram ampliadas dentro da feira.

Música

As atrações musicais passam pelo jazz, música popular brasileira e reggae. Os responsáveis por embalar o público são: Banda Sinfônica do Amazonas, regida pelo maestro Marcelo Vieira, o grupo Abner Viana Quinteto e as bandas FreeBase e Sollar Roots.

Na última edição, a Banda Sinfônica e seus 70 instrumentistas arrancaram aplausos dos visitantes. O grupo Abner Viana e Quinteto, uma das principais atrações do evento, também se apresentará pela segunda vez na feira, seguindo o repertório com composições próprias e de grandes autores e mestres do jazz.

A feira

O evento é realizado todo segundo domingo do mês, desde o ano passado, em um dos pontos turísticos mais importantes, onde encontra-se o Marco Zero de Manaus, composto de prédios históricos e ruas em paralelepípedo, patrimônio cultural da cidade.

Ao todo, mais de 80 expositores que se inscreveram no site do Instituto Amazônia, que promove o evento, participarão expondo seus artesanatos e demais produtos que fomentam a economia criativa.

Texto: Luana Carvalho

