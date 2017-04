YouTube lança serviço de TV por assinatura; conheça o plano

RENATO SANTINO

O YouTube é oficialmente um serviço de TV por assinatura pela internet, ainda que só nos Estados Unidos. O serviço, que havia sido revelado pelo Google em fevereiro, agora já está em funcionamento em cinco cidades, oferecendo canais de televisão por streaming.

O YouTube TV chega a Nova York, Los Angeles, São Francisco e região, Filadélfia e Chicago. Nestas cidades, os usuários têm a opção de pagar US$ 35 por mês por 40 canais e podem obter dois canais adicionais pagos à parte. O pacote completo pode custar US$ 61, portanto. O assinante também tem a possibilidade de experimentar a plataforma por um mês sem pagar nada, como acontece com a Netflix.

A chegada do serviço marca uma nova tendência da televisão por streaming. O modelo tradicional de canais por assinatura transmitidos por um cabo tem sido substituído por empresas que abraçaram o vídeo pela internet como uma nova forma de vender e transmitir TV. PlayStation Vue, Sling TV são exemplos que comprovam que “cortar o cabo” não é só uma moda, mas sim uma realidade para muitos.

Entre as vantagens anunciadas pelo YouTube estão o DVR na nuvem, que permite que o usuário grave qualquer programa para assistir posteriormente sob demanda. O serviço oferece armazenamento ilimitado, então seria possível guardar um número “infinito” de programas. Além disso, o YouTube TV funciona em celulares, tablets, computadores e televisores por meio do Chromecast, dando maior liberdade para o assinante para acessar o conteúdo onde ele preferir.

Por fim, cada assinante pode criar até seis perfis de usuário que guardem as preferências de cada residente de uma casa. É muito provável que essa possibilidade seja usada entre amigos que queiram dividir o preço do pacote sem que, no entanto, morem na mesma residência.

Não há previsão de qualquer serviço similar no Brasil, infelizmente. A infraestrutura de internet fixa e móvel inviabilizaria o modelo de streaming com qualidade suficiente para uma experiência satisfatória.

