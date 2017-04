Caminhões batem de frente e motoristas morrem carbonizados no Tocantins

Dois motoristas morreram após os caminhões que eles dirigiam baterem de frente e pegarem fogo no km 601, da BR-153, em Crixás do Tocantins. O acidente aconteceu na noite de sábado (8), por volta das 23h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ter sido provocado por uma ultrapassagem perigosa, mas só o laudo da perícia poderá dizer com precisão as causas.

Conforme a PRF, um dos caminhões estava carregado com madeira, o que dificultou o trabalho dos bombeiros no controle das chamas. Os policias rodoviários ficaram no local até às 13h do domingo (9), realizando orientação de trânsito.

(G1)

