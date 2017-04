Dia 29 de abril tem Cley Lunna com o show Especial Brasis

O músico amapaense Cley Lunna está em fase final de preparação para o show Especial Brasis, uma coletânea musical com canções brasileiras que marcaram gerações, na voz deste artista, e de seus convidados. A proposta é fazer um apanhado de grandes obras musicais e apresentar com novas interpretações. Deize Pinheiro, Helder Brandão, Enrico Di Micelli e João Amorim, confirmaram presença no palco do bar Barril, no dia 29 de abril, a partir das 21h.

O repertório de Especial Brasis, Clay Lunna foi buscar em Clube da Esquina, Celso Viáfora, Osmar Júnior e autorais, temperado com muito samba e baião, para fazer deste, um show onde a diversidade da música brasileira será destaque. “São músicas inesquecíveis, novas e atemporais, que nunca saem de moda, e trazem lembranças de um tempo que não volta mais, mas que mexe com as emoções e as histórias viram filme na cabeça ao escuta-las”, cita Clay.

Nascido nas margens do Amazonas, o ribeirinho Clay Luna teve os sons da natureza como primeiros acordes, e de lá trouxe para o município de Santana, a musicalidade nata. Admirador da música brasileira, ainda jovem começou a participar de festivais estudantis, despertando para a arte e para a vida que escolheu trilhar. E o caminho foi naturalmente construído entre o encanto pela música, a formação profissional e a dedicação.

Clay Lunna alcançou o reconhecimento nos festivais regionais e nacionais, e o sucesso o levou a cantar e tocar com grandes nomes da música brasileira como Max Viana, filho do Djavan, Jorge Vercíllo, Joaquim França, maestro da orquestra de Brasília, Márcio Farias, André Fernandes-SP, Sá e Guarabira, Nilson Chaves, Zé Miguel, Patrícia Bastos, Joãozinho Gomes e Enrico Di Miceli. “Este show é para marcar, tem um apelo musical incrível, e com certeza irá reunir um público conceituado”.

Serviço

Show Especial Brasis

Com Cley Lunna e convidados

Data: 29 de abril

Local: Bar Barril

Hora: a partir das 21h

Mesas: R$ 120,00

Individual: R$ 25,00

Informações, reservas e vendas: 99149-6446/99142-2061

