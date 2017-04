Em menos de três meses, Prefeitura de Macapá vistoria 258 obras

Desde janeiro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh) tem intensificado as ações de fiscalização de obras na capital. No período de 2 de janeiro a 20 de março, 258 foram vistoriadas. As inspeções são motivadas a pedido dos proprietários das construções, que necessitam das licenças para construir; das denúncias recebidas pelo Disk Ouvidoria (98802-8129) e feitas na sede do órgão; e das fiscalizações volantes realizadas pelos técnicos da secretaria.

“Nosso volume de fiscalizações deve aumentar quando o período de chuvas terminar. No verão, o número de obras e de denúncias é bem maior”, afirma a titular da Semduh, Telma Miranda. Do total de 258 vistorias, foram feitas 131 notificações. Ainda sobre elas, 56 foram motivadas por denúncia da população. No mesmo período, foram solicitadas 79 autorizações para obras.

Patricia Leal

Assessora de comunicação/Semduh

Contato: 99111-8868

Curtir isso: Curtir Carregando...