Grande Belém registra dez assassinatos em madrugada violenta

Crimes aconteceram em intervalo de quatro horas; polícia investiga relação com morte de PM

Do R7, com Record TV Belém

A Polícia Civil do Pará investiga uma série de assassinatos ocorridos na região metropolitana de Belém na madrugada de terça-feira (4) para quarta-feira (5).

Em um intervalo de quatro horas, dez pessoas foram mortas. Quase todos os crimes tinham características de execução.

No Instituto Médico Legal de Belém, a mãe de uma das vítimas, um rapaz de 17 anos, disse que o filho não teve chance de se defender. Ela, que não quis se identificar, acrescentou que os assassinos chegaram em três motos.

Uma das linhas de investigação partirá da morte de um policial militar, na última segunda-feira (3), na cidade de Ananindeua. Existe suspeita de que haja algum tipo de vingança pelo assassinato do PM.

Isso porque dois dos crimes desta madrugada aconteceram no mesmo bairro e outros três em um bairro vizinho. Ao todo foram sete mortes em Ananindeua e três na capital, Belém.

No começo do ano, 27 pessoas foram mortas em 24 horas logo após a morte de um policial.

