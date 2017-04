Moradores do Conjunto Macapaba recebem atendimento de saúde

Com o objetivo de prestar serviços de saúde aos moradores do Conjunto Macapaba, acontece no dia 13 de abril, das 8h às 13h, no bloco da Unidade de Policiamento Comunitário – UPC, vários serviços gratuitos para os moradores do conjunto, visando a prevenção de doenças.

O Conjunto Macapaba está situado na região norte de Macapá, com aproximadamente 2000 mil residências. A população nesta área encontra-se em crescimento, com este aumento populacional surge à necessidade de atendimentos a saúde.

Partindo desta necessidade, a Coordenadora e Enfermeira Alessandra Lobato, fala da importância da ação. “, Já tivemos a oportunidade de ter contato com essas pessoas através da Unidade Básica de Saúde do Brasil Novo, e percebemos que temos que levar cidadania a esta comunidade, o intuito é promover e prevenir a saúde de crianças, adultos e idosos”, ressalta Alessandra.

Serão disponibilizados os seguintes atendimentos de saúde:

– Consulta subsequente de pré-natal de baixo risco;

– Coleta de PCCU;

– Vacinação;

– Teste rápido;

– Teste de glicemia;

– aferição de Pressão arterial;

– Índice de Massa Corporal (IMC).

Palestras de sensibilização:

– Os hábitos de higiene e distribuição de kits de higiene oral

– Prevenção e cuidados com Dengue, Zica, Chikungunya e Febre Amarela e a importância da vacinação

Treinamento realístico:

Atendimento realístico a primeiros socorros doméstico – SAMUZINHO.

