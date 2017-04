Suspeito é morto por desconhecido ao roubar bolsa de mulher em ponto de ônibus

Populares disseram que atirador ainda deu voz de parada ao suspeito que acabou alvejado e morto

Joel da Silva Ferreira, o ‘Caveirote’ foi morto no final da tarde de sexta-feira (7) na rua Rio Grande do Sul, bairro Santa Rita, zona sul de Macapá, depois de assaltar uma mulher que aguardava por um ônibus em um ponto localizado próximo ao Quartel do Exército.

Testemunhas relataram que o suspeito teria roubado a bolsa da vítima, e que um homem que passava pelo local desceu do veículo, deu uma voz de comando para Joel se render, e depois abriu fogo contra o assaltante. Caveirote ainda agonizou por alguns minutos antes de morrer.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o homem – que ainda não se sabe se é um policial civil ou agente penitenciário, falando ao telefone e com a arma em punho. Uma irmã do assaltante revelou que Caveirote já esteve preso e que era usuário de drogas.

O corpo foi removido para o Departamento de Medicina Legal (DML) da Polícia Técnico Científica (Politec) para ser necropsiado. A Polícia Civil (PC) assumiu as investigações. Até a manhã de sábado (8) a identidade do atirador ainda não havia sido revelada.

Diário do Amapá

