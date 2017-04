PC deflagra operação contra traficantes no distrito de Fazendinha

Estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão preventiva. Polícia investiga esquema de tráfico de drogas, fomento de assaltos e possíveis assassinatos sob encomenda.

A Polícia Civil (PC) deflagra uma megaoperação na manhã desta terça-feira, 11, no distrito de Fazendinha, distante 12 quilômetros de Macapá, para cumprir 15 mandados de prisão preventiva, seis conduções coercitivas e cerca de cinco mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa que vem atuando naquela região.

As investigações iniciaram em setembro do ano passado. De acordo com o delegado Nixon Kennedy, que é o titular da circunscrição e que investiga a organização criminosa, mandados de prisão estão sendo cumpridos, também, dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O líder do bando seria o traficante Eric Riley Barbosa da Silva, o ‘Coxó’, tido como um dos principais fornecedores de drogas do estado. “É um esquema muito bem elaborado. Eles tinham ligações com presos do Iapen. Como o tráfico fomenta outros crimes, como assaltos e até mesmo assassinatos de encomenda, aprofundamos as investigações e passamos a contar com apoio de delegacias como a Homicídios, DTE e DECCP, numa grande força tarefa para desarticular essa organização”, disse o delegado Kennedy.

Mais de 50 agentes da PC participam da operação. Até às 7h30 tinham sido presas sete pessoas. Além do traficante Coxó, também foram confirmados os nomes de Alex Queiroz Pimenta; Rafael Souza Abdon, o ‘Belisca’; e Aldecir Lobato Cardoso, o ‘Coroa’.

