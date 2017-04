Ministério do Meio Ambiente multa hidrelétrica de Jirau em R$ 48 milhões

Empresa que controla a usina alagou mais de 4.000 hectares de área de preservação ambiental

MURILO RAMOS

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ligado ao Ministério do Meio Ambiente, multou a empresa Energia Sustentável do Brasil (ESBR), administradora da hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, em R$ 48 milhões. A empresa é acusada de ter alagado 4.038 hectares de vegetação nativa da área de preservação ambiental de Mapinguari. A lei prevê a cobrança de multa de R$ 6 mil por hectare danificado, além do acréscimo de R$ 1.000 por hectare quando ocorrer em vegetação primária ou secundária no estágio avançado ou médio de regeneração.

A Energia Sustentável do Brasil afirma que recorreu da multa e aguarda análise técnica do ICMBio. A empresa diz ainda, por meio de nota, que os agentes do instituto “aplicaram multa elevadíssima, pois entenderam de forma equivocada que os impactos gerados pela cheia extraordinária ocorrida em 2014 de proporções históricas teriam sido de responsabilidade da ESBR”. A empresa afirma também “ter certeza de que, ao tomar conhecimento das razões do recurso, o auto de infração será cancelado pelo ICMBio”.

Jirau é a terceira maior hidrelétrica do país em geração de energia. Só perde para Itaipu e Tucuruí.

Epoca

Curtir isso: Curtir Carregando...