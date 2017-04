Procon Amapá fiscaliza Feira do Pescado no Perpétuo Socorro

Foram observadas as formas de pagamento, precificação e balança com selo do Inmetro atualizada.

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon/AP) fiscalizou nesta terça-feira, 11, a Feira do Pescado, no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá. A fiscalização teve caráter educativo em atenção à Semana Santa quando aumenta o consumo de peixes. A crescente demanda no período deixou o órgão em alerta contra as práticas abusivas ao consumidor.

Durante a fiscalização, foram observadas as formas de pagamento, precificação e balança com selo do Inmetro atualizada. Segundo a orientação do Procon/AP, a balança deve estar visível ao consumidor quando o produto for pesado.

O responsável administrativo da Fera do Pescado, José Santana, disse que nunca houve reclamação quanto à qualidade do peixe, já que os preços variam, não são tabelados e nem possuem preços abusivos. A movimentação no local começa às 5h30. A tendência é que demanda seja constante ou aumente até às 13h de sexta-feira, 14.

Diário do Amapá

