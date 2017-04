Rótulos de Alimentos Enganosos – 6 Cuidados a Tomar

Não é novidade que os alimentos processados possuem aditivos alimentares que podem ser prejudiciais para a nossa saúde, mas além disso, devemos ter cuidado ao escolher um produto só porque sua embalagem diz que ele é saudável.

Quando vamos ao supermercado, encontramos uma enorme variedade de produtos muito parecidos, mas feitos por empresas diferentes. E é essa concorrência que vai fazer com que as empresas tentem enganar os consumidores através da embalagem.

Por exemplo, muitos rótulos de alimentos vão dizer que aquele produto é livre de açúcar, mas ao olhar os ingredientes podemos nos dar conta de que ele contém adição de xarope de milho ou maltodextrina, nomenclaturas diferentes para substâncias com o mesmo efeito negativo do açúcar.

Pensando nisso, trazemos algumas dicas de como entender corretamente os rótulos de alimentos para que você não acredite em tudo o que está escrito ali.

Rótulos de alimentos enganosos

Não é novidade que o marketing é uma arma muito poderosa das empresas e pode nos fazer comprar coisas das quais não precisamos, entre outros milagres da publicidade.

Ao colocar em seus rótulos grandes letras indicando que este é um produto natural, com baixas calorias, zero de gordura, entre outras práticas já comuns no mundo do marketing de alimentos, muitas pessoas acreditam nestas mensagens e não procuram saber se aquilo é realmente verdade.

Um estudo recente feito pela Universidade de Brasília aponta que 19% dos rótulos de alimentos pesquisados se utilizam de imagens, símbolos e mensagens enganosas que pretendem induzir o cliente a comprar o seu produto.

Foram analisados 1789 rótulos de produtos de diversas empresas, pequenas e grandes, na intenção de encontrar contradições em suas embalagens, seja no texto, nas imagens ou nas informações nutricionais.

O critério utilizado para dizer se algum produto estava mentindo na embalagem foi seguir as especificações da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável pela regulamentação dos rótulos de alimentos no Brasil.

