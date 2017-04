Famílias atingidas por enchentes no Amapá receberão ajuda humanitária

Para o estado do Amapá, até o momento, foram disponibilizadas 21 toneladas de alimentos, 51 mil litros de água mineral, 900 colchões, entre outros itens

A situação de emergência em alguns municípios do estado do Amapá foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. Com a medida, as prefeituras passam a ter acesso às ações de apoio emergencial, incluindo o recebimento de materiais para dar suporte à população. Nesse primeiro momento, os municípios beneficiados são Calçoene e Macapá (distrito do Bailique).

Para o estado do Amapá, até o momento, foram disponibilizadas 21 toneladas de alimentos, 51 mil litros de água mineral, 900 colchões, e ainda 330 kits infantis (fraldas descartáveis e pomadas para assaduras), 300 kits idosos (fraldas descartáveis geriátricas e pomadas) e 425 kits de limpeza (vassouras, rodos, baldes e sabão). Todo o material será dividido de acordo com o levantamento feito junto às famílias das áreas afetadas pelas chuvas.

O coronel Janary Picanço, sub-comandante do Corpo de Bombeiros, explica que para ter acesso ao auxílio emergencial disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional, a Defesa Civil do Amapá teve que apresentar um relatório com o diagnóstico dos danos causados pelas chuvas, e ainda o Plano Detalhado de Resposta (PDR) contendo as ações imediatas às vítimas das enchentes.

Veja mais no Portal Amazônia

Curtir isso: Curtir Carregando...