IBGE lança edital de concurso com 1.038 vagas

Conforme antecipado pelo JC, foi divulgado, nesta segunda-feira (10), o primeiro edital do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cujo objetivo será preencher 26.010 vagas em todo o país, para a realização do Censo Agropecuário. Este primeiro edital, entretanto, oficializou a abertura de 1.038 vagas. As outras quase 25 mil oportunidades sairão em um segundo edital, programado para o dia 24 de abril.

Das 1.038 vagas divulgadas nesse primeiro edital do concurso do IBGE, 867 são destinadas às funções de ensino médio e 171 para nível superior. A contratação será temporária, para atuação no Censo Agro 2017.

A lotação ocorrerá nos Estados do Acre (15 vagas), Alagoas (23), Amazonas (29), Amapá (6), Bahia (105), Ceará (54), Distrito Federal (8), Espírito Santo (22), Goiás (38), Maranhão (46), Minas Gerais (65), Mato Grosso do Sul (25), Mato Grosso (34), Pará (39), Paraíba, (32), Pernambuco (46), Piauí (41), Paraná (61), Rio de Janeiro (103), Rio Grande do Norte (24), Roraima (19), Rondônia (11), Rio Grande do Sul (60), Santa Catarina (37), Sergipe (16), São Paulo (54) e Tocantins (25). A distribuição das vagas por cargos pode ser conferida no edital em anexo.

As operações começam em 1º de outubro de 2017. Segundo a assessoria de imprensa do IBGE, os recenseadores irão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país, levantando informações sobre a área, a produção, as características do pessoal ocupado, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos e a agricultura familiar, entre outros temas.

Vagas do concurso IBGE

Para ensino médio, as chances são para os cargos de agente censitário administrativo (344 vagas), agente censitário regional (349) e agente censitário de informática (174), cujos salários iniciais são de R$ 1.500, R$ 2.500 e R$ 1.700, respectivamente.

Aqueles que têm formação superior estão aptos à carreira de analista censitário nas especialidades de agronomia (27), análise de sistemas/desenvolvimento de aplicações (8), análise de sistemas/desenvolvimento de aplicações web mobile (4), análise de sistemas/suporte à comunicação e rede (2), análise de sistemas/suporte à produção (4), análise de sistemas/suporte operacional e de tecnologia (2), análise socioeconômica (8), biblioteconomia e documentação (2), ciências contábeis (5), geoprocessamento (7), gestão e infraestrutura (63), jornalismo (12), logística (2), métodos quantitativos (6), produção gráfica/editorial (2), programação visual/web design (12) e recursos humanos (5). A remuneração é de R$ 4.000.

Além dos vencimentos, como benefícios, o IBGE ainda oferece auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Segundo o edital do concurso, a previsão de duração do contrato é de até 13 meses para a função de analista censitário; 10 meses para agente censitário administrativo; nove meses para agente censitário regional e sete meses para agente censitário de informática.

Inscrição no concurso IBGE

A participação no certame deverá ser garantida até o dia 9 de maio. A ficha de cadastro está disponível no endereço eletrônico da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss).

Os valores da taxa de inscrição oscilam entre R$ 27 e R$ 78 e poderão ser efetuados até o dia 26 de maio.

Prova do IBGE 2017

O concurso do IBGE contará com uma única etapa: prova objetiva. Ela será composta por 50 questões de múltipla escolha, que versarão sobre as matérias de língua portuguesa, raciocínio lógico quantitativo, noções de informática, noções de administração e situações gerenciais e/ou conhecimentos específicos.

A avaliação será aplicada no dia 2 de julho, das 13h às 17h. Os locais de realização da prova serão divulgados, oportunamente, no site da Fundação Cargos Chagas.

Distribuição geral de vagas do concurso IBGE

Com a publicação do segundo edital do IBGE, prevista para 24 de abril, o concurso somará, ao todo, 26.010 oportunidades. Confira abaixo a distribuição de vagas por cargo e Estado.

Recenseador

De acordo com distribuição de vagas preliminar divulgado pelo IBGE, para o cargo de recenseador, as oportunidades por Estados serão as seguintes: Acre (148), Alagoas (329), Amazonas (547), Amapá (58), Bahia (2.394), Ceará (1.004), Distrito Federal (11), Espírito Santo (310), Goiás(691), Maranhão (921), Minas Gerais (1.911), Mato Grosso do Sul (346), Mato Grosso (618), Pará (1.070), Paraíba (506), Pernambuco (846), Piauí (929), Paraná (1.350), Rio de Janeiro (186), Rio Grande do Norte (275), Rondônia (414), Roraima (66), Rio Grande do Sul (1.662), Santa Catarina (711), Sergipe (260), São Paulo (953) e Tocantins (313).

Analista censitário

Para analista censitário: Acre (2), Alagoas (2), Amazonas (3), Amapá (2), Bahia (5), Ceará (5), Distrito Federal (2), Espírito Santo (2), Goiás (4), Maranhão (5), Minas Gerais (5), Mato Grosso do Sul (3), Mato Grosso (3), Pará (4), Paraíba (3), Pernambuco (5), Piauí (4), Paraná (5), Rio de Janeiro (81), Rio Grande do Norte (2), Rondônia (4), Roraima (2), Rio Grande do Sul (5), Santa Catarina (3), Sergipe (2), São Paulo (4) e Tocantins (4).

Agente censitário administrativo

Para agente censitário administrativo: Acre (4), Alagoas (12), Amazonas (8), Amapá (1), Bahia (45), Ceará (22), Distrito Federal (2), Espírito Santo (6), Goiás (16), Maranhão (15), Minas Gerais (50), Mato Grosso do Sul (8), Mato Grosso (10), Pará (20), Paraíba (11), Pernambuco (18), Piauí (16), Paraná (28), Rio de Janeiro (6), Rio Grande do Norte (9), Rondônia (6), Roraima (2), Rio Grande do Sul (15), Santa Catarina (6), Sergipe (6), São Paulo (19) e Tocantins(7).

Agente censitário regional

Para agente censitário regional: Acre (6), Alagoas (5), Amazonas (14), Amapá (0), Bahia (45), Ceará (19), Distrito Federal (0), Espírito Santo (10), Goiás (12), Maranhão (20), Minas Gerais (29), Mato Grosso do Sul (10), Mato Grosso (17), Pará (9), Paraíba (12), Pernambuco (15), Piauí (15), Paraná (18), Rio de Janeiro (4), Rio Grande do Norte (9), Rondônia (6), Roraima (4), Rio Grande do Sul (30), Santa Catarina (11), Sergipe (4), São Paulo (15) e Tocantins (10).

Agente censitário de informática

Para agente censitário de informática: Acre (3), Alagoas (4), Amazonas (4), Amapá (3), Bahia (10), Ceará (8), Distrito Federal (4), Espírito Santo(4), Goiás (6), Maranhão (6), Minas Gerais (14), Mato Grosso do Sul (4), Mato Grosso (4), Pará (6), Paraíba (6), Pernambuco (8), Piauí (6), Paraná (10), Rio de Janeiro (12), Rio Grande do Norte (4), Rondônia (3), Roraima (3), Rio Grande do Sul (10), Santa Catarina (8), Sergipe (4), São Paulo (16) e Tocantins (4).

Agente censitário municipal

Para agente censitário municipal: Acre (14), Alagoas (21), Amazonas (57), Amapá (5), Bahia (143), Ceará (54), Distrito Federal (1), Espírito Santo (21), Goiás (55), Maranhão (52), Minas Gerais (102), Mato Grosso do Sul (42), Mato Grosso (39), Pará (60), Paraíba (34), Pernambuco (48), Piauí (55), Paraná (82), Rio de Janeiro (23), Rio Grande do Norte (19), Rondônia (20), Roraima (10), Rio Grande do Sul (91), Santa Catarina (48), Sergipe (15), São Paulo (126) e Tocantins (20).

Agente censitário supervisor

Por fim, para agente censitário supervisor: Acre (34), Alagoas (92), Amazonas (109), Amapá (10), Bahia (511), Ceará (202), Distrito Federal (8), Espírito Santo (71), Goiás (150), Maranhão (205), Minas Gerais (516), Mato Grosso do Sul (141), Mato Grosso (213), Pará (203), Paraíba (116), Pernambuco (184), Piauí (189), Paraná (356), Rio de Janeiro (81), Rio Grande do Norte (70), Rondônia (83), Roraima (17), Rio Grande do Sul (410), Santa Catarina (170), Sergipe (55), São Paulo (575) e Tocantins (83).

