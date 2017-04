NASA descobre ingredientes da vida em lua de Saturno

É oficial: Encélado possui fontes hidrotermais que podem fornecer energia para possíveis organismos vivendo no oceano abaixo da superfície da lua

POR ANDRÉ JORGE DE OLIVEIRA

Em entrevista coletiva, cientistas da NASA acabam de anunciar uma descoberta de grande impacto na busca por vida extraterrestre: uma das luas de Saturno possui fontes hidrotermais no leito do oceno global abaixo de sua crosta congelada.

A evidência foi encontrada pela sonda Cassini durante seu último e mais profundo voo rasante na pluma de vapor de água ejetada na região do polo sul de Encélado, realizado em outubro de 2015. O material provém diretamente do oceano. Em artigo publicado simultaneamente ao anúncio da NASA, a equipe de pesquisadores detalha a descoberta de hidrogênio na pluma.

Esse hidrogênio é criado em fontes hidrotermais no leito oceânico de Encélado: na Terra, esses vulcões submarinos fornecem energia química a uma miríade de seres vivos que vivem nas profundezas, sem a necessidade de luz solar. Se realmente existirem nas águas daquela lua distante, micróbios poderiam obter energia combinando o hidrogênio com dióxido de carbono dissolvido na água.

