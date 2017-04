Tomada inteligente busca reduzir custos de energia elétrica em Manaus

Protótipo criado a partir de um projeto iniciado em 2016 no Manaus Instituto de Tecnologia está em fase de testes

Já pensou em monitorar os custos de energia elétrica dos equipamentos e eletrodomésticos em tempo real? Um projeto desenvolvido por pesquisadores amazonenses pretende ajudar os consumidores na identificação e monitoramento dos custos a partir da instalação de uma ‘tomada inteligente’. O protótipo criado a partir de um projeto iniciado em novembro de 2016 pela equipe de pesquisadores do Manaus Instituto de Tecnologia (MIT) já está pronto e em fase de testes para ser comercializado no mercado.

Os pesquisadores trabalham na execução do projeto e já estão em contato com empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) para implantar a proposta. De acordo com o coordenador Marivan Gomes, a iniciativa visa dar um retorno para a sociedade do que é desenvolvido nos laboratórios do instituto.

“Este é um projeto com viés social porque pretende diminuir o consumo de energia do cliente final. Atualmente, a taxa de energia elétrica está mais cara, então nós tendemos a gastar mais e, no final do mês, não conseguimos pagar por esse consumo. A tomada inteligente vai monitorar o consumo diário do consumidor fazendo com que ele limite o gasto para pagar as contas ao final do mês”, destacou.

