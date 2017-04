Divulgados locais de provas do concurso da Polícia Militar do Acre

A consulta aos locais e horários da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas para o cargo de aluno soldado da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) está disponível no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), www.ibade.org.br.

O certame, que será realizado no próximo domingo, 23, têm disponibilizadas 250 vagas, das quais 230 são para o cargo de aluno soldado combatente da PMAC, 10 para o cargo de aluno soldado músico e outras 10 para o cargo de aluno soldado de saúde.

Os candidatos que desejarem mais informações referentes a este concurso público poderão entrar em contato com o Ibade por meio dos telefones (21) 3674-9190, Rio de Janeiro, (68) 3025-0735, Rio Branco, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.

