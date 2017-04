Idosa é espancada por enfermeiro dentro de UTI de hospital de São Paulo

“Ele me xingou de tudo quanto foi nome e foi me batendo, e bateu até cansar”, disse Thereza Aparecida em um vídeo gravado por um dos filhos

Uma idosa de 78 anos, a Thereza Aparecida, foi agredida dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo por um enfermeiro que trabalhava no local, na madrugada de domingo (16). O funcionário suspeito do crime já foi afastado, segundo informou o hospital.

A agressão correu durante o período de recuperação pós cirúrgico da senhora de idade, que, na semana anterior, havia sido submetida à uma cirurgia vascular. De acordo com informações do “G1”, o enfermeiro trabalha no hospital há 27 anos e, segundo a direção do hospital, nunca havia ocorrido qualquer reclamação a seu respeito.

A senhora foi encontrada pelos filhos com rosto, olho e queixo cobertos de hematomas roxos. “Ele me xingou de tudo quanto foi nome e foi me batendo, e bateu até cansar”, disse Thereza Aparecida em um vídeo gravado por um dos filhos.

“Minha mãe realmente foi espancada. Ver minha mãe com olho roxo, o rosto roxo, o queixo roxo, impossibilitada de se defender, uma senhora de 78 anos, é inadmissível isso”, disse Hedilaine Aparecida Garcia, filha da vítima. “Foram puxões de cabelo, tapa na cara”, completou Hedilaine conforme relatos da mãe.

Quando ouvido, o superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, Antonio Célio Camargo Moreno, descreveu o crime como uma “agressão desagradável”. “Ele entrou e começou a ter alguma eventual discussão, alguma coisa, e acabou tendo uma agressão desagradável”, disse ele.

“Aparentemente foi algum tapa no rosto pelo que a gente está vendo na foto”, completou o superintendente. Segundo a família da idosa, no entanto, não foi apenas um tapa, mas várias agressões durante a madrugada.

O nome do funcionário não foi divulgado, mas, segundo afirmou o superintendente, ele já está afastado, e uma sindicância para apurar a agressão foi aberta. O enfermeiro ainda será ouvido.

De acordo com o “G1”, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde informou em nota que “na manhã deste domingo, após a troca do plantão, o médico constatou um hematoma no rosto da paciente Thereza de Jesus Garcia, internada na UTI da unidade”.

“Questionada, a própria paciente relatou que foi agredida por um dos enfermeiros do plantão noturno. Diante da situação a unidade identificou e afastou imediatamente o funcionário”, completa a nota divulgada, que acrescenta que, em seguida, comunicou a família da paciente e então abriu a sindicância administrativa para apurar o fato.

“Caso comprovada a agressão, serão tomadas as medidas cabíveis, como advertência, suspensão ou até mesmo exoneração do funcionário. Por fim, informamos também que a unidade está elaborando um relatório para notificar o Conselho Regional de Enfermagem (Coren SP) sobre o ocorrido”.

Antes de ser liberada para ir para casa, Thereza precisa se recuperar da cirurgia e, agora, das agressões. Mas os filhos da vítima temem deixá-la sozinha no local. “Ela ficou com medo do dormir à noite, achando que ele (o agressor) ia voltar para matar”, disse Hedilaine. A idosa ainda não tem previsão de receber alta médica.

Correio da Bahia

