IPTU: prefeitura de Macapá prorroga pagamento com desconto até 30 de abril

Se o contribuinte escolher pagar à vista, além dos 10% já garantidos, ganha mais 2% de abatimento a cada ano quitado nos últimos cinco anos, totalizando no final 10% a mais sobre o desconto do ano vigente.

Paulo Silva

Foi prorrogado até 30 de abril o prazo para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em cota única, com desconto de até 20%. A Secretaria Municipal de Finanças (Semfi) informa que o boleto está disponível no site da Prefeitura de Macapá (www.macapa.ap.gov.br), seja para pagamento em cota única ou parcelado em até oito vezes.

Para quem está inadimplente com o IPTU e deseja regularizar os débitos, o contribuinte pode fazê-lo por meio da Recuperação Fiscal, o Refis, liquidando dívidas de 2015 e anos anteriores com 100% de desconto nos juros e multas para pagamento à vista, ou se preferir, pode ainda parcelar a dívida em até 15 vezes, com desconto de 50% também nos juros e multas.

Diário do Amapá

