De 25 à 28 de abril acontece o II Seminario Amapaense de Audiovisual

O 2º Seminário Amapaense de Audiovisual, com o tema Mercado e Políticas Públicas, visa dialogar e estabelecer uma nova etapa na profissionalização do audiovisual no Amapá. O evento ocorrerá dos dias 25 à 28 de abril, na biblioteca pública Profª Elcy Lacerda, localizada na rua São José, 38, centro, nos horários da manhã, tarde e noite.

O seminário terá palestras, oficinas, exibições de cinema e grupos de trabalho, que vão discutir as principais questões do audiovisual amapaense. A exemplo dos coordenadores do cine clube Clube de Cinema e dos realizadores do Festival Imagem-Movimento (FIM).

Para mais informações acesse o site do Seminário, onde consta a programação completa, ou entre em contato com a coordenação pelo número (96)9-8109-8337

