Menina de 13 anos pode ser nova vítima do jogo ‘Baleia Azul’ em Minas

Depois da morte de um adolescente de 16 anos no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, e de um rapaz, de 19, em Pará de Minas, na região Centro-Oeste do Estado, a Polícia Civil investiga mais um caso que pode ter envolvimento com o jogo suicida “Baleia Azul”.

Dessa vez, contudo, para o alívio dos familiares, a vítima, uma menina de 13 anos, de Manhuaçu, na Zona da Mata, escapou da morte mesmo após cumprir uma das mais perigosas tarefas do desafio macabro: ingerir diversos medicamentos.

A adolescente foi encontrada desmaiada em um quarto da casa onde mora na madrugada dessa segunda-feira (17). Ela ingeriu diversos comprimidos de um relaxante muscular e outros medicamentos sujeitos a controle especial. Além disso, os braços da menina estavam cortados.

