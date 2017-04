Brenda Melo Canta Gal: show de talento, reconhecimento e muitas emoções para o público

O projeto de fazer um show com repertório de Gal Costa acompanha Brenda Melo há três anos, e agora está perto de ser realidade, no dia 6 de maio. Com a produção executiva de Brenda e Alan Gomes, responsável ainda pela direção musical, e banda formada pelos experientes músicos Fabinho Costa, Hian Moreira, Miguel Neto e Jeffrei Redig, o show Brenda Melo Canta Gal é um espelho de emoções e sentimentos, memória e reconhecimento da intérprete amapaense. Será no Bar Barril, com participação especial de artista mirim Beatriz Nelluty.

Para este show, o repertório selecionado viaja nas cinco décadas de carreira de Gal Costa, e na vivência de Brenda Melo, que desde a infância ouve a artista, uma das maiores intérpretes de compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Zé, Roberto Carlos, Vinícius de Morais, entre outros. A pluralidade artística de Gal, para Brenda, facilitou a montagem do repertório, ao mesmo tempo em que obrigou a um trabalho minucioso e prazeroso. O formato do show é MPB/jazz, e no repertório, sucessos como Folhetim, Só louco, Modinha Para Gabriela e Pérola Negra.

Emoção à flor da pele

Brenda considera que este show é fruto de sonho e coragem. Seu pai, Ivano Melo, a ensinou a escutar Gal Costa, e parte de sua infância e adolescência passou entre a MPB e a companhia do pai, seu grande incentivador. “Aprendi com ele a admirar Gal Costa, e isso é muito forte, eles sempre estiveram ligados à minha carreira, não tem como dissocia-los da minha história, são minhas inspirações. Este show é coragem, emoção e reconhecimento, porque vou cantar Gal, após a despedida de papai deste plano, e minha memória afetiva está aflorando, meu coração viajando e se fortalecendo. Será um lindo espetáculo”.

A cantora escolheu uma convidada muito especial para acompanha-la neste show. Beatriz Nelluty, filha do músico Finéias, está se preparando para, aos 7 anos, estrear em um palco profissional. Criada em um ambiente musical, Beatriz convive com o pai, que está sempre estudando, compondo e tocando, e começa a dar a famosas canjas, com seu repertório seletivo. Ela e a família receberam o convite com orgulho, por se tratar de Brenda Melo, e as interpretações da tropicalista Gal Costa, que completa 50 anos de carreira dando uma reviravolta no estilo, e festejando o velho e novo público, encantados com seus sempre ousados caminhos.

Brenda Melo

Brenda Melo tem o talento lapidado desde a infância, quando sua voz começou a chamar atenção nas reuniões musicais promovidas pelos pais. Saiu da informalidade em 2010, pela influência do músico Taronga, e desde então, surpreende o público com suas interpretações e conquistou espaço na Música Popular Amapaense (MPA). Passou por festivais, e dividiu palco com grandes artistas, como Celso Viáfora, Patrícia Bastos, Amadeu Cavalcante, Val Milhomem, Enrico Di Miceli, dentre outros, e em 2014 lançou o CD Tática. Atualmente Brenda e sua equipe de trabalho estão empenhados em produzir um grande show, cuidando dos detalhes, para surpreender a plateia e mostrar a versatilidade, talento e emoção da artista.

Serviço:

Show Brenda Melo Canta Gal

Data: 6 de maio

Hora: 22h

Local: Bar Barril – Rua Hamilton Silva esquina com Procópio Rola – Centro.

Mesas: R$ 120,00 (antecipadas)

Informações, reservas e vendas: 98119-2790/98113-6730

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação

