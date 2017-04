Flávio Venturini – Clássicos, show aguardado por gerações será em maio, em Macapá

Com uma longa carreira e nome respeitado na música brasileira, Flávio Venturini é o artista que estará em Macapá no próximo dia 5 de maio, interpretando as canções que fazem parte de gerações de jovens da década de 70 em diante. A produtora Duas Telas é a responsável pelo show Flávio Venturini – Clássicos, que vai apresentar um repertório escolhido com critérios que envolvem história, sentimentos e trilhas de vidas. O show será na casa de shows Armazém, a partir das 22h. Os amapaenses Helder Brandão e Beto Oscar, pela influência de Venturini, foram convidados para fazer a abertura do show.

É a segunda vez que o artista vem ao estado, e já é aguardado por fãs de todas as idades, que ainda têm suas canções como referência de uma época de movimentos e lutas, e que servem de identificação para as novas gerações, na maioria carente de músicas com conteúdo. “São músicas que não saem de moda, ainda embalam sonhos e ideais, contam histórias e são o retrato de uma época de muita produção literária e musical. Será mais que um show, é uma homenagem à estas gerações que queriam um mundo melhor, e às atuais, que não perdem a esperança no amor”, disse Josimar Barros, produtor.

Flávio Venturini é mineiro, nascido no final dos anos 40, que descobriu a arte aos três anos, e aos 15 começou a estudar música. Na década de 70 junto com Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e outros artistas, revolucionou o cenário musical com o movimento Clube da Esquina, integrou o grupo Terço, e em 1979 criou o 14 Bis, onde ficou até 1989, quando iniciou carreira solo. Compositor e cantor, Flávio coleciona sucessos, como Todo Azul do Mar, Linda Juventude, Planeta Sonho, Espanhola, e parcerias valorosas, como Sá e Guarabira, Renato Russo e os amigos do Clube da Esquina.

Além dos sucessos do Clube, Terço e 14 Bis, Flávio tem 15 discos independentes, que são trilha de novelas e de histórias de amor e de lutas. Com shows em todo o Brasil, faltava desbravar mais o Norte, e é com esta expectativa de surpreender e não decepcionar, que o artista se prepara para o show Clássicos, que traz os maiores sucessos da carreira de Venturini.

Serviço:

Show Flávio Venturini – Clássicos

Data: 5 de maio

Hora: 22h

Camarotes: R$ 1.200,00 (dez pessoas)

Mesas Setor 1 – R$ 450,00

Mesas Setor 2 – R$ 400,00

Ingresso: R$ 110,00

Informações, reservas e vendas: 99149-6446

Postos de venda: Loja do Armazém – Jovino Dinoá/Coaracy Nunes

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação

