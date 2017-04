IBGE abre novo processo seletivo com 73 vagas no Amapá

No Amapá, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre 73 vagas imediatas

Por: Epifanio Santos Publicado em 24/04/2017 – 10:26

Começam nesta segunda-feira, 24, as inscrições do novo processo seletivo (Edital 2/2017) para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O certame tem 73 vagas exclusivas para o Amapá, sendo que o salário é de até R$ 1.900,00. A seleção é aberta para níveis fundamental e médio.

Os interessados podem disputar classificação nas funções de Agente Censitário Municipal – ACM (05 vagas), Agente Censitário Supervisor – ACS (10) e Recenseador (58). A previsão de duração do contrato é de até 7 meses para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) e de até 5 meses para a função de Recenseador. As contratações serão para regimes de 25 e 40 horas/semanais.

Inscrições devem ser efetivadas pelo http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss, com prazo estabelecido para o período compreendido entre 14h do dia 24 de abril de 2017 até as 23h59 do dia 23 de maio de 2017. A taxa de participação é de R$ 39,50 (nível médio) e R$ 22,00 (nível fundamental). Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que declararem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da taxa.

De acordo com o cronograma anunciado, a prova será no dia 16 de julho de 2017, das 13h às 17h, segundo o horário oficial de Brasília-DF. Os locais para realização serão divulgados no endereço eletrônico FGV Concursos. Os candidatos aos cargos de Agente Censitário Municipal – ACM e Agente Censitário Supervisor – ACS terão prova com as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo, Noções de Administração/ Situações Gerenciais e Conhecimentos Técnicos. Os candidatos ao cargo de Recenseador farão prova com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Técnicos.

A previsão é que o gabarito saia no dia 18/07/2017 e o resultado final seja lançado na data de 31/08/2017. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 2 (dois) anos, contados a partir da data de divulgação do resultado final.

Concursos News

