Polícia Militar do Acre libera gabarito preliminar de concurso nesta terça-feira

Será liberado, nesta terça-feira (25), o gabarito preliminar das provas objetivas referentes ao concurso para provimento de 250 vagas no posto de Soldado da Polícia Militar do Acre (PMAC). Os testes foram realizados neste domingo (23) e, assim como os demais encaminhamentos do certame, terão os gabaritos divulgados no portal da comissão organizadora do concurso, o Ibade.

Os 29.500 candidatos passaram por provas objetivas compostas por 60 questões que abordaram os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Informática Básica, História e Geografia do Acre, Estatuto dos Militares Estaduais (e suas alterações), além de conteúdo específico para as especialidades de Alunos Soldados da área da Saúde e Músicos.

Serão aprovados para as próximas fases (provas de aptidão física, psicotécnica, prática instrumental para músicos, exames toxicológico, médico e vida pregressa) aqueles que obtiverem acima de 50% de pontuação da prova e não zerarem nenhuma das avaliações das disciplinas cobradas.

Os candidatos terão acesso aos gabaritos a partir das 12h do dia 25 de abril. Será concedido o prazo de dois dias úteis para interposição de recursos, exclusivamente por meio de formulário on-line disponibilizado pelo Ibade. Neste mesmo canal, os inscritos poderão acompanhar os informativos das demais fases do concurso, cujo cronograma será publicado posteriormente.

O concurso para Soldado da Polícia Militar do Acre (PM-AC) oferta vagas para as funções de Soldados Feminino e Masculino, Músico e Área da Saúde, com remunerações iniciais de R$3.319,12, com benefícios. O certame tem validade de seis meses a partir de sua homologação, sem prorrogação.

