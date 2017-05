No Acre: Vacinação contra febre aftosa começa em maio

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) irá lançar a partir de maio a campanha anual de vacinação contra a febre aftosa. As ações serão iniciadas por regionais, nesta segunda-feira, 01, os profissionais do Alto Acre fazem o lançamento na BR-317, km 26, Vila do Incra.

Em 2016 o índice de vacinação foi o maior da história, alcançando a marca de 99,12% do rebanho bovino – até então, o ano de maior sucesso havia sido durante a segunda etapa da campanha de vacinação de 2014, quando o índice chegou a 98,96%.

O Acre é reconhecido como zona livre da febre aftosa há 12 anos pela Organização Mundial de Saúde Animal. “ A cada ano os produtores rurais ficam mais conscientes da importância da vacinação para manter o gado valorizado”, afirma o diretor-presidente do Idaf, Ronaldo Queiroz:

Nesta semana a diretoria do Idaf irá a Brasília para se reunir com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e tratar das diretrizes do Plano Estratégico 2017 -2022 , definido durante a 44ª Reunião Ordinária da Comissão Sul-Americana para a Luta contra a Febre Aftosa (Cosalfa).

O coordenador do programa estadual de combate à aftosa do Idaf, Jean Carlos Torres destacou “precisamos saber como será realizado todo processo. No Acre a vacina será retirada em 2019, até lá segue a campanha normal” disse.

Agência de Notícias do Acre

Curtir isso: Curtir Carregando...