ONU Meio Ambiente lança prêmio ‘Jovens Campeões da Terra’

No Dia Internacional da Mãe Terra, 22 de abril, a ONU Meio Ambiente lançou o prêmio “Jovens Campeões da Terra”, iniciativa que visa a apoiar projetos de defesa do meio ambiente desenvolvidos por jovens entre 18 e 30 anos. As inscrições podem ser feitas até 18 de junho.

A plataforma permite que jovens divulguem invenções tecnológicas e modelos de negócio inovadores para melhorar a saúde do planeta. A iniciativa pretende conter o discurso negativo sobre o meio ambiente e inspirar a próxima geração de líderes ambientais. O prêmio é patrocinado pela empresa Covestro.

Clique aqui para acessar o site do prêmio: unep.org/youngchampions

A cada ano, seis jovens — um de cada região global da ONU Meio Ambiente — será nomeado Jovem Campeão da Terra. Os vencedores receberão cada um 15 mil dólares em financiamento, assim como treinamento intensivo para ajudá-los a dar andamento às suas ideias.

Os vencedores serão selecionados por um júri global que inclui o diretor-executivo da ONU Meio Ambiente, Erik Solheim, e o presidente-executivo da Covestro, Patrick Thomas. Os ganhadores também serão convidados a participar de um jantar de gala que será realizado em Nairóbi em dezembro de 2017.

“Como vi muitas vezes, quando os jovens recebem oportunidades e apoio, podem ser poderosos catalizadores de mudanças. Esperamos que o prêmio inspire milhares de jovens no mundo todo a desenvolver formas inovadoras de abordar as questões ambientais que importam para eles”, declarou o diretor-executivo da ONU Meio Ambiente.

“Estou feliz de apoiar a ONU Meio Ambiente nessa excelente iniciativa. O pensar e agir sustentável é crítico para preservar nosso planeta e melhorar a segurança de milhões de pessoas”, disse o presidente da Covestro.

