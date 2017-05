Bebê segurando DIU é sucesso na web, mãe engravidou usando método

A foto do recém-nascido Dexter bombou no Facebook de sua mãe, a americana Lucy Hellein, mas não foi apenas entre os conhecidos dela.

O motivo do sucesso é que, na imagem, o bebê que acabara de nascer segura um DIU (dispositivo intrauterino) que sua mãe usava como método contraceptivo quando engravidou dele.

Dexter não segurava o dispositivo no nascimento, já que e ele não poderia estar dentro da placenta, mas foi encontrado atrás dela. A mãe resolveu “montar” a foto para mostrar que ficou grávida mesmo usando o método anticoncepcional.

O que é o DIU, como funciona e como é possível engravidar mesmo usando o aparelho?

Fábio Laginha, especialista em ginecologia e obstetrícia, explica em matéria do Minha Vida, parceiro do Catraca Livre, afirma que o método é um dos mais eficazes entre as opções de contraceptivos.

“Os DIUs são aparelhos colocados na cavidade do útero, sendo que atualmente podem apresentar outros tipos de indicações, além da anticoncepção; ocorre uma reação de corpo estranho dentro da cavidade uterina que é potencializada pelo cobre. Essa reação impede a gestação de duas maneiras: uma por dificultar a passagem dos espermatozoides pelo colo e cavidade uterina (a fecundação ocorre nas trompas); e a outra é que, se ocorrer a fecundação, o ovo fecundado não consegue se implantar ou, até mesmo, há um efeito tóxico diretamente sobre o ovo”, diz Laginha.

Já a versão medicada libera o hormônio levonorgestrel, que atrofia o tecido de revestimento interno da cavidade uterino, impedindo que os espermatozoides cheguem às trompas. Caso, ainda assim ocorra a fecundação, ele age evitando a fixação do óvulo na cavidade uterina.

“Os procedimentos de colocação e retirada são os mesmos, em ambulatórios, consultórios ou até mesmo em hospitais, quando há necessidade anestesia. Orientamos avaliar a posição do DIU com ultrassonografia de rotina, pois existe a possibilidade de sair do local, migrar e perder a sua eficácia anticoncepcional.”, afirma Fábio.

Catraca Livre

Curtir isso: Curtir Carregando...