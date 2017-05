Facebook contratará 3 mil funcionários para avaliar conteúdo

Em meio a críticas depois de casos de assassinatos em transmissões ao vivo na rede social, Mark Zuckerberg anuncia reforço na equipe para acelerar remoção de conteúdos ofensivos.

Em meio às críticas sobre a resposta lenta a transmissões violentas, o Facebook anunciou nesta quarta-feira (03/05) que contratará 3 mil funcionários para monitorar o conteúdo de vídeos e mensagens publicados na rede social.

Os novos funcionários se juntaram as 4,5 mil pessoas que já trabalham nesta função. O anúncio da contratação foi feito pelo presidente executivo da empresa, Mark Zuckerberg, que afirmou que o Facebook está trabalhando para facilitar a denúncia deste tipo de vídeo e, desta maneira, agir mais rápido quando alguém precisa de ajuda ou para tirar alguma publicação do ar.

Vídeos e mensagens que fazem a apologia ou glorificam a violência são contrários aos termos de uso da rede social, mas o Facebook tem sido criticado por não fazer o suficiente para prevenir a divulgação destes tipos de vídeos, como nos casos dos assassinatos transmitidos ao vivo em Cleveland e na Tailândia.

O vídeo do assassinato do bebê de 11 meses na Tailândia ficou mais de 24 horas na rede social, antes de ser removido. Em muitos casos, são os usuários que identificam mensagens violentas e denunciam à empresa para eventual remoção.

Com o anúncio de contratação de funcionários, o Facebook reconhece que precisa de recursos humanos e não apenas softwares para identificar e remover publicações ofensivas. A rede social também é alvo de críticas pela lenta resposta em casos de propagação de notícias falsas.

A empresa não disse em quais países serão criadas as 3 mil novas vagas. O Facebook possui 17 mil funcionários em todo o mundo.

DW Notícias

