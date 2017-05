SENAI no Vale do Jari abre processo seletivo para contratação de intérprete de Libras

Vale do Jari – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá abriu processo seletivo para contratação de um intérprete de Libras. Os interessados deverão encaminhar currículo para rh.curriculum@sesisenaiap.org.br até terça-feira, 9 de maio, indicando o título da vaga no assunto do e-mail.

A vaga é para Assistente Técnico Operacional, com lotação na unidade do SENAI no Vale do Jari. É exigido, obrigatoriamente, Ensino Médio completo com curso de qualificação na área de Libras e certificado do Exame Nacional de Proficiência (PROLIBRAS) em tradução/intérprete ou certificado devidamente reconhecido de curso de Libras de 160 horas.

Os candidatos devem comprovar experiência mínima de seis meses como intérprete em instituição de ensino. É desejável possuir graduação em Letras/Libras, reconhecido pelo MEC ou formação em outra área de nível superior com certificado do PROLIBRAS em tradução/intérprete.

A contratação de pessoal no SENAI AP obedece ao regime celetista – Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Não poderão participar do Processo Seletivo, os candidatos que possuam vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá.

