Justiça Itinerante Terrestre atenderá no Céu das Artes a partir desta quarta-feira

O Tribunal de Justiça do Amapá, por meio da Coordenação Estadual da Justiça Itinerante, promoverá, de 10 a 12 de maio (quarta a sexta-feira), mais uma ação da Justiça Itinerante Terrestre no CEU das Artes (Centro de Artes e Esportes Unificados), localizado no bairro Infraero II, em Macapá. O atendimento, feito no ônibus da Justiça do Amapá, ofertará diversos serviços aos residentes locais e também moradores de bairros adjacentes, como Buritis, Boné Azul e Brasil Novo.

De acordo com o servidor Rubens José Barros Gomes, que integra a equipe da Coordenação da Justiça Itinerante, basta levar comprovante de residência e o atendimento será providenciado. “Temos uma expectativa de atender até 200 pessoas nesta edição, mais de 50% podendo usufruir dos serviços da Polícia Técnica do Estado do Amapá (Politec), como a emissão de carteira de identidade”, explicou.

A Justiça Itinerante terrestre contará ainda com outros parceiros, sendo eles: Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa), com orientações e distribuição de químicos necessários ao tratamento de água potável; e Projeto Saúde Bucal do Governo do Estado do Amapá, oferecendo orientações gerais e ministrando palestras.

A iniciativa também conta com atendimento jurídico, que inclui a atuação do coordenador do programa, juiz Luciano Assis, auxiliado pela Defensoria Pública do Estado do Amapá e do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio/FAMAP.

A defensora pública Marli Paes Pereira, que integrará a equipe da Justiça Itinerante nesta edição, espera oferecer atendimentos relacionados principalmente com a execução de pensões alimentícias e investigações de paternidade. “Apesar de estas serem as demandas mais frequentes, estaremos lá para ouvir todas as demandas que surgirem, oferecendo a devida orientação a cada cidadão que nos procurar”, garantiu a defensora.

Segundo o magistrado Luciano Assis, o Céu das Artes vai abrigar todo o espírito colaborativo da Justiça Itinerante nesta edição do programa. “Este espaço representa um grande ponto de apoio da administração pública municipal, promovendo atendimentos relevantes na área social na Zona Norte, de forma que a ida da Justiça Itinerante vai ampliar esse leque de serviços disponíveis à comunidade”, explica o juiz.

“Convido toda a comunidade do Infraero II e adjacências para usufruir destes serviços, além de apoiar a iniciativa divulgando junto aos familiares, amigos e vizinhos”, concluiu o coordenador da Justiça Itinerante do TJAP, juiz Luciano Assis.

Serviço: Justiça Itinerante Terrestre no Bairro Infraero II

Datas: 10 a 12 de maio

Local: Céu das Artes (Av. Carlos Lins Cortes, S/N – Infraero II)

Horário: das 08 às 13 horas

Público: residentes do Infraero II, Infraero, Buritis, Boné Azul, Brasil Novo e adjacências (mediante comprovante de residência).

