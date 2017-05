Lideranças quilombolas ocupam sede do Incra em Belém

Grupo cobra mais agilidade nos processos de títulos e ações para mais de 250 comunidades no estado

Repórter Amazônia

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é responsável por estas regularizações.

Para o representante da comunidade quilombola de Caldeirão, no município de Salvaterra, Hilário Moraes, o Governo Federal tem que definir e resolver as pendências dos povos tradicionais. Dos 37 processos abertos, apenas 7 estão em tramitação.

A superintendente do Incra no Pará, Nilma Lima, recebeu os representantes dos quilombolas. E prometeu encaminhar as reivindicações para Brasília, com objetivo de dar celeridades nos processos e proteção aos povos.

EBC

