Observação de aves ganha destaque no Acre, diz ornitólogo

Ricardo Plácido apontou que no Estado há mais de 700 espécies registradas

A observação de aves, ou birdwatching, como é conhecido internacionalmente, é uma atividade que ganha cada vez mais visibilidade no Acre. Segundo dados oficiais, de agosto a outubro de 2016, a ação movimentou cerca de R$ 50 mil.

Em palestra no Avistar Brasília, evento que reúne observadores de aves, o ornitólogo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Ricardo Plácido, apontou que no Acre há mais de 700 espécies registradas, sendo que na Amazônia são mais de 1.300. “Temos aqui mais da metade dos pássaros já registrados na região, o que nos coloca na mira nacional e até mesmo internacional da atividade de observação”, afirma.

Plácido conta, ainda, que os praticantes do birdwatching de diversos locais se interessaram em visitar o Acre para fazer registro pessoal das diversas espécies que habitam o Estado. “Eu me senti até uma celebridade com tanta gente me abordando querendo mais informações”, brinca Ricardo.

O biólogo também foi convidado para palestrar sobre as aves do Acre durante o Avistar nacional, que será realizado em São Paulo entre os dias 19 a 21 de maio: “Quero mostrar que o Acre tem potencial para o setor ecoturístico. Temos o ‘produto’, que são as espécies belas e diferenciadas, agora é trazer o público para apreciar”.

Portal Amazônia, com informações da Agência Acre

