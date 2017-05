Festa Literária do Acre será realizada em agosto

Márcia Moreira

As gestoras da Fundação Elias Mansour (FEM), Karla Martins, das secretarias de Turismo e Lazer (Setul), Rachel Moreira, e de Comunicação (Secom), Andréa Zílio, e da Biblioteca Pública, Helena Carloni, reuniram-se na tarde desta terça-feira, 9, para definir detalhes da Festa Literária do Acre, que será realizada em Rio Branco entre os dias 18 e 27 de agosto.

Na programação, haverá palestras, oficinas, rodas de conversas e shows culturais, promovidos na Praça da Revolução, que receberá uma espécie de tenda-bolha, e na biblioteca central.

Entre os convidados, escritores de renome estadual e nacional, como os acreanos Gregório Filho, Mirna Portela e Genézio Ferreira da Silva, e da filósofa Márcia Tiburi, autora dos livros O Manto e Magnólia.

Além disso, a festa ainda terá a presença de profissionais da literatura internacional, como Ana Gabriela Balleta, da Bolívia, e Cesar “El Wayqui” Villegas, do Peru. “O evento já foi planejado a partir do fato de estarmos numa tríplice fronteira, que virá a integrar os três países vizinhos. Isso será muito importante para o desenvolvimento do turismo do Acre”, diz Rachel Moreira.

Outra novidade é que haverá programação voltada ao público mais jovem, com a presença de pessoas ligadas às novas mídias e Anime. “É uma nova linguagem que será explorada e valorizada, o que não deixa de ser um incentivo à leitura”, destaca Helena Carloni, que é também curadora da Festa.

A diretora-presidente da FEM, Karla Martins, lembra que, ao longo dos últimos anos, e agora com as últimas reformas de bibliotecas no estado, o governo vem zerando definitivamente o déficit de espaços para leitura no Acre: “A Festa Literária agregará ainda mais para o fomento da leitura, e é fundamental que uma gestão acredite e desenvolva atividades como essa, que introduzem ainda mais a população com o mundo literário”.

