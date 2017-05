Divulgado o resultado do concurso da Polícia Militar do Acre; veja

A Secretaria de Gestão Administrativa do Estado publicou no Diário Oficial edição desta quinta-feira, 11, o resultado do concurso da Polícia Militar do Acre para o provimento de 250 vagas para variadas funções.

O resultado está disponível a partir da página 40 do DOE na seguinte ordem: cargo, número

de inscrição, nome do candidato em ordem de alfabética e nota final.

Cerca de 29.500 candidatos se inscreveram e disputam as vagas abertas para Aluno Soldado Masculino, Aluno Soldado Feminino, Aluno Soldado Músico e Aluno Soldado da Saúde. Os cargos têm remuneração de R$ 3.319,12, incluindo o soldo e os benefícios previstos.

Veja o resultado no link abaixo.

O Rio Branco

