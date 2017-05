Educação do Pará (SEDUC-PA) abre 2.100 vagas para professores temporários

A Secretaria Estadual de Educação do Pará (Seduc-PA) já tem inscrições abertas no processo seletivo que disponibiliza 2.100 vagas temporárias. As lotações irão acontecer em diversas cidades do estado.

Podem se candidatar professores de Ensino Regular e da Educação Profissional nas áreas de Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Espanhol, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e Educação Geral, Arquitetura com especialização em Segurança do Trabalho, Administração, Administração com especialização em logística, Logística, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Design de Interiores, Enfermagem, Engenharia Agrônoma, Engenharia Agrônoma com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia de Alimentos ou Tecnólogo em Alimentos, Eventos, Medicina Veterinária, Medicina Veterinária ou Zootecnia, Musica, Nutrição, Secretariado, Serviço Social, Turismo, Bacharel ou Tecnólogo em Marketing, Engenharia de Segurança no Trabalho, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia Civil com especialização em Segurança do Trabalho, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Tecnólogo em Alimentos, Tecnólogo em Analise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnólogo em Gestão Ambiental com especialização em Direito Ambiental e Tecnólogo Processamento de Dados.

A seleção terá validade por um ano a partir de sua homologação de resultado e os contratos serão válidos por 12 meses, com possibilidade de prorrogação. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.356,74 e R$ 4.187,98, por jornadas de trabalho que variam entre 20, 30 e 40 horas por semana – veja o edital.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular. A análise será automática e feita a partir das informações dadas no ato de inscrição. Serão pontuados a formação acadêmica, os títulos obtidos e a experiência profissional, com notas de zero a dez, seguindo o estipulado pelos anexos IV, V e VI do edital da seleção.

O resultado preliminar do seletivo está previsto para 17 de maio e o prazo para interposição de recursos contra o resultado ficará aberto apenas no dia 18/05, com recebimento dos recursos no Protocolo CPSP/Seduc, Rod. Augusto Montenegro, Km 8, S/N, CEP:66.820- 000 Belém-PA ou na Unidade Regional (URE) do município para qual o candidato está concorrendo. O resultado final e sua homologação estão previstos para o dia 22 de maio e a convocação para entrega da documentação comprobatória acontece de acordo com as convocações que serão feitas posteriormente.

