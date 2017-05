YetGo chega ao Amapá para facilitar o transporte do povo amapaense em Macapá e Santana

Para lançar o serviço, a empresa vai ofertar o YetFree, um dia inteiro de corridas grátis, no dia 14 de maio. A YetGo também promete aumentar a geração de renda nas duas cidades mais populosas do estado.

Macapá e Santana são agora as mais novas cidades a contarem com o serviço da YetGo. A empresa oferta meios de transporte alternativos, onde o cliente consegue uma corrida por um preço justo e com total segurança. O serviço de mobilidade urbana tem crescido no país, com várias empresas que seguem o mesmo formato, mas a Yet Go vai além porque permite ao consumidor escolher o meio de transporte, que pode ser desde uma moto táxi, carro comum até um carro de luxo, dependendo da necessidade dele.

YetF ree

Para divulgar o serviço, a empresa lança a campanha “YetFree” que oferta um dia de corridas grátis neste domingo (14). Para participar, os interessados precisam compartilhar nas redes sociais a imagem oficial do lançamento ou fazer uma selfie utilizando a hashtag #YetFree e mostrar ao motorista. A promoção é válida dentro dos municípios de Macapá e Santana.

Para chamar o YetGo, basta fazer o download do aplicativo no Google Play ou na Apple Store direto do celular. E quando o cliente precisar, o veículo que estiver mais próximo de onde ele está atende o chamado.

Oportunidade de renda extra

A YetGo também promete aumentar a geração de renda no estado. Maiores de 19 anos de idade, com habilitação definitiva, podem se tornar um motorista YetGo. O cadastro é feito no site www.yetgo.com.br/macapa ou no aplicativo App Yet Go driver, o motorista pode se inscrever e enviar documentos como CNH, comprovante de residência, CRVL e uma foto. Após passar por análise e aprovação, o motorista poderá fazer corridas em Macapá e Santana oferecendo um serviço de qualidade aos amapaenses.

Informações à imprensa

Fontes Comunicação & Coaching

(96) 98112-9432/99168-2464

Curtir isso: Curtir Carregando...