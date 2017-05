Banda Negro de Nós abre programação musical do Aldeia de Artes Sesc Povos da Floresta

Vai ter cacicó, zouk, batidas de tambor e muito ritmo afro-caribenho com a Banda Negro de Nós que abrirá oficialmente a programação de shows musicais da XII Aldeia de Artes Sesc Povos da Floresta, na sexta-feira (19). A apresentação inicia às 20h, no Sesc Centro, e Negro de Nós prepara repertório com clássicos, para fazer todo mundo dançar no salão. O cantor Aroldo Pedrosa também fará show neste dia.

Serão seis dias em que a cidade de Macapá será movida pela arte, em suas mais distintas linguagens. E nesta sexta-feira o ciclo será aberto com show de Silmara Lobato (vocal), Taronga (contrabaixo), Fabinho (bateria), Walber Silva (teclados), Nena Silva (percussão) e Alex Soares (guitarra).

Negro de Nós é reconhecida dentro e fora do Brasil, tanto que teve o primeiro trabalho fonográfico editado pela gravadora alemã Ganzer & Hanke. Esse contrato fez com que o CD denominado “Festejo” (remake do 1º CD da banda) fosse distribuído por todo continente europeu, no Japão e nos Estados Unidos. A discografia é de respeito: são 12 álbuns lançados, um DVD, um CD no forno (com lançamento para o segundo semestre deste ano) e aclamação do público, graças à versatilidade musical, com letras e ritmos fortes.

