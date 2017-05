Empresa apresenta relógio que controla tremores do Parkinson

Quem poderia imaginar um relógio inteligente que controla os tremores nas mãos de pacientes que têm Parkinson?

A Microsoft apresentou nesta semana na Build 2017 – conferência que reúne desenvolvedores da Microsoft – em Seattle, nos Estados Unidos, o dispositivo chamado Emma Watch.

Ele foi inventado pensando em Emma Lawton, uma designer que tem a doença e, por causa dela, ficou com as habilidades manuais necessárias para desenvolver a profissão comprometidas.

Ao sentir as vibrações no pulso e conseguir segurar a caneta com uma firmeza na mão que há muito tempo não possuía, Emma pôde novamente assinar seu nome e traçar linhas retas no papel, como mostra o vídeo do Emma Watch.

“O dispositivo não para o meu tremor”, disse Emma à Microsoft. “A escrita não vai ser perfeita. Mas, meu Deus, é muito melhor.”

